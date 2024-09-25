В бюджет Рязани внесут изменения для строительства детсада и благоустройства

Вопрос о внесении изменений и дополнений в бюджет города на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов был рассмотрен на заседании комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы.

Как пояснила начальник финансово-казначейского управления Светлана Финогенова, объем предоставляемых межбюджетных трансфертов увеличивается на 355 млн рублей, в том числе на:

— строительство детского сада на 224 места в районе ЖК «Метропарк» — 110 млн рублей;

— благоустройство общественных территорий — 163 млн рублей, в том числе пешеходных зон по улице Соборной и площади Соборной (103 млн рублей) и Нижнего городского парка (60 млн рублей);

— строительство, реконструкцию (модернизацию) системы водоотведения — 40,8 млн рублей;

— реконструкцию системы теплоснабжения в гарнизоне Дягилево — 38 млн рублей;

— реализацию инициативного проекта по благоустройству территории во дворах домов № 54 и 56 по улице Октябрьской — 2,8 млн рублей.

В связи с необходимостью финансирования первоочередных расходов ассигнования увеличиваются на 499,7 млн рублей, в том числе на:

— дорожное хозяйство и транспорт — 300,6 млн рублей;

— энергетику и жилищно-коммунальное хозяйство — 146,6 млн рублей.

Депутаты ознакомились с уточненным планом работы структурных подразделений администрации города Рязани по реализации мероприятий, направленных на развитие городского хозяйства и социальной сферы на 2024 год. Среди важнейших проектов: строительство общеобразовательных школ (каждая на 1100 мест) в микрорайоне Семчино и в районе ЖК «Олимпийский», детского сада на 224 места в районе ЖК «Метропарк», разработка проектно-сметной документации на реконструкцию кинотеатра «Октябрь», ремонт библиотеки-филиала № 15 МБУК «Централизованная библиотечная система города Рязани» и библиотеки-филиала № 3 МБУК «Централизованная система детских библиотек города Рязани», строительство комплекса новой троллейбусной линии по улице Новоселов от дома № 40 до дома № 60 к микрорайонам ДПР-7, 7А и ДПР-8,9, кладбища «Успенское» и 2 очереди кладбища «Преображенское». Кроме того, в 2024 году реализуются программы по созданию благоустройству дворовых территорий, спортивных и детских игровых площадок, ремонту образовательных и спортивных учреждений, многоквартирных домов и автодорог.

Члены комитета обсудили отчет об исполнении бюджета Рязани за I полугодие 2024 года и отчет об использовании средств муниципального дорожного фонда города за этот же период.