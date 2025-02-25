В бюджет Рязани планируется внести изменения. Объем бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов увеличивается на 1 миллиард 181 миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба городской думы.

Выделенные средства в том числе пойдут на:

— организацию бесплатного горячего питания школьников младших классов — 281 миллион 882 тысячи рублей;

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— проведение капитального ремонта и оснащение зданий муниципальных образовательных учреждений — 263 миллиона 880 тысяч рублей, из них:

— МБОУ «Школа № 58» — 106 миллионов 126 тысяч рублей;

— МБОУ «Школа № 9/31» — 80 миллионов 878 тысяч рублей;

— МБДОУ «Детский сад № 20» — 43 миллиона 612 тысяч рублей;

— МАУДО «РГДДТ» (оздоровительный лагерь «Сказка») — 33 миллиона 264 тысяч рублей;

— строительство общеобразовательной школы на 1100 мест в районе ЖК «Олимпийский» — 173 миллионов 287 тысяч рублей;

— ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство — 171 миллион 629 тысяч рублей;

— повышение оплаты труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей в сфере образования в соответствии с указами Президента Российской Федерации, а также работников муниципальных учреждений в сфере образования в связи с увеличением минимального размера оплаты труда – 115 миллионов 781 тысяч рублей;

— возмещение части затрат перевозчиков на оплату лизинговых платежей за автобусы большого класса, работающие на газомоторном топливе, приобретенные в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», — 136 миллионов 491 тысяч рублей;

— обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями – 18 миллионов 121 тысяч рублей;

— переоснащение муниципальных библиотек (филиалы № 3 и № 15 МБУК «ЦСДБ города Рязани») – 16 миллионов рублей.

Вопрос вынесен на заседание Рязанской городской Думы.