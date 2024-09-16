Понедельник, 16 сентября, 2024

В «Билайне» рассказали о новой схеме мошенников с мобильными тарифами

Автор: Алексей Самохин

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Создано с помощью ИИ

Злоумышленники придумали новую схему мошенничества: они звонят под видом сотрудников операторов связи и предлагают подключить мобильные тарифы со скидкой, после чего просят перевести деньги для «гарантии подключения». Об этом РИА Новости сообщили в компании «Билайн».

В пресс-службе оператора рассказали, что в последнее время участились случаи такого вида обмана. Мошенники представляются сотрудниками компании и предлагают клиентам непубличные или скидочные тарифы. Один из подобных инцидентов произошёл с абонентом, который обратился за помощью в группу быстрого реагирования.

Мошенники позвонили жертве и предложили тариф с 50% скидкой, пообещав, что каждые два месяца он будет автоматически продлеваться. Общение продолжилось через Telegram, где злоумышленники попросили оплатить сразу два месяца вперёд якобы для «гарантии подключения».

После перевода денег обещанный тариф так и не был подключен. Когда через два месяца клиент попытался снова связаться с «представителем» в Telegram для продления скидки, ему ответили, что «сотрудник» находится в отпуске, а затем чат и вовсе был удалён.

В «Билайне» подчеркнули, что для предотвращения подобных случаев важно быть бдительными и не доверять звонкам от незнакомых людей. «Если вам предлагают подключить новый тариф, лучше всего проверять информацию на официальном сайте оператора», — предупредили в компании. Также рекомендовано не передавать свои личные данные и не переводить деньги на неизвестные счета.

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