В Бийске разыскивают мужчину, который, по предварительным данным, похитил школьницу

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В Бийске разыскивают мужчину, которого обвиняют в похищении двенадцатилетней школьницы. В данный момент он находится в бегах, обвинение выдвинуто заочно.

Поиски 40-летнего местного жителя ведутся днем и ночью. Сотрудники росгваридии, полиции, следственного комитета и МЧС прочесывают любые места, где может скрываться подозреваемый, в том числе лесной массив, поля и заброшенные дома в поселках.

Некоторые эксперты думают, что мужчина сможет избежать наказания по статье похищение несовершеннолетнего с угрозой здоровью и жизни. Подозреваемый добровольно отпустил жертву, и девочка самостоятельно пришла домой, — сообщает «Бийское телевидение».