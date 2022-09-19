В Белгородском районе похитили нового председателя колхоза им. Горина

Неизвестные похитили нового председателя колхоза им. Горина Виталия Артюха, пишет Бел.Ру.

Инцидент произошел около полудня 19 сентября. По предварительной информации, мужчина поехал домой на служебной машине на обед.

Как рассказали сотрудники колхоза, злоумышленники выбили окно в автомобили, схватили Артюха и увезли.

Журналисты попытались связаться с председателем колхоза им. Горина, однако его телефон оказался выключен. В силовых ведомствах рассказали, что информации по данному вопросу у них нет.