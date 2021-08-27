В Белгородской колонии пытали заключенных

В Белгородский следственный комитет по региону поступило сообщение о пытках заключенных в местной колонии. Видео с издевательствами появилось ранее на сайте правозащитного проекта Gulagu.net.

Как сообщили следователи сайту ТАСС, в их адрес поступило обращение от активиста Владимира Осечкина. Правонарушение в отношении заключенных было зафиксировано на камеру. Судя по ролику, несколько сотрудников избивают молодого человека, руки которого скованы за спиной наручниками.

В своем тексте Осечкин устанавливает личности сотрудников, которые превышают свои должностные полномочия. По словам автора, случившееся произошло в кабинете дежурного штрафного изолятора.