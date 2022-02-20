В Белгородской области женщина провалилась под тротуар

В городе Губкин Белгородской области местная жительница провалилась под тротуар. Фото с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Белгород №1» утром 20 февраля.
По словам очевидцев, женщина проходила мимо канализационного люка, когда под ней провалилась земля. Она упала вниз примерно на 2,5 метра.
Сотрудники МЧС прибыли на помощь спустя несколько минут. В это время на неё сверху продолжала падать тротуарная плитка.
Пострадавшая доставлена в больницу, её состояние уточняется. Подробности инцидента выясняются.