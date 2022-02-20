В Белгородской области женщина провалилась под тротуар

В городе Губкин Белгородской области местная жительница провалилась под тротуар. Фото с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Белгород №1» утром 20 февраля.

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По словам очевидцев, женщина проходила мимо канализационного люка, когда под ней провалилась земля. Она упала вниз примерно на 2,5 метра.

Сотрудники МЧС прибыли на помощь спустя несколько минут. В это время на неё сверху продолжала падать тротуарная плитка.

Пострадавшая доставлена в больницу, её состояние уточняется. Подробности инцидента выясняются.