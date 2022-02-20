0.6 C
Рязань
Воскресенье, 20 февраля, 2022

В Белгородской области женщина провалилась под тротуар

spot_img
На главнуюНовости мира

В Белгородской области женщина провалилась под тротуар

Александр Ильин
Фото: t.me/belgorod01

В городе Губкин Белгородской области местная жительница провалилась под тротуар. Фото с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Белгород №1» утром 20 февраля.

- Реклама -

По словам очевидцев, женщина проходила мимо канализационного люка, когда под ней провалилась земля. Она упала вниз примерно на 2,5 метра.

Сотрудники МЧС прибыли на помощь спустя несколько минут. В это время на неё сверху продолжала падать тротуарная плитка. 

Пострадавшая доставлена в больницу, её состояние уточняется. Подробности инцидента выясняются.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяОпубликовано видео боя в Донецке с использованием БТР
Комментарии для сайта Cackle
spot_img