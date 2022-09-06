В Белгородской области задыхаются от пыли после проезда самосвалов

Жительница Белгородской области пожаловалась губернатору Вячеславу Гладкову на ситуацию с проездом самосвалов со шлаком в села Обуховки, пишет Go31.Ru.

По ее словам, местные жители буквально задыхаются от пыли.

«Все бы ничего, но они открытые. Все это пылит, а люди дышат. По всей видимости что-то везут с карьера. Как бы нам с вами решить этот вопрос? Кого нужно начать штрафовать?», – спросила главу региона женщина.

Гладков посоветовал автору обращения в будущем фотографировать подобные нарушения, чтобы власти могли принять меры. Также он дал поручение разобраться в ситуации заместителю Ивану Будлову.