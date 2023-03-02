Четверг, 2 марта, 2023
powder

В Белгороде жена убила себя и дочь и оставила предсмертную записку

На главнуюНовости мира

Жительница Белгорода покончила с собой и убила восьмимесячную дочку, сообщил телеграм-канал Mash.

По предварительной версии, 27-летняя женщина не выдержала ухода мужа и послеродовой депрессии. Пара не успела оформить развод.

Погибшая оставила предсмертную записку, в которой извинилась перед родителями за свой поступок.

«Я просила тебя остаться и воспитывать ребенка, но ты захотел без нас. Вот и живи без нас», – обратилась она к супругу.

Также женщина написала, что не могла оставить девочку мужчине и его «твари мамаше».

Тела матери и дочки обнаружили в ванне. Следователи проводят проверку.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации