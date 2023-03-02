Жительница Белгорода покончила с собой и убила восьмимесячную дочку, сообщил телеграм-канал Mash.
По предварительной версии, 27-летняя женщина не выдержала ухода мужа и послеродовой депрессии. Пара не успела оформить развод.
Погибшая оставила предсмертную записку, в которой извинилась перед родителями за свой поступок.
«Я просила тебя остаться и воспитывать ребенка, но ты захотел без нас. Вот и живи без нас», – обратилась она к супругу.
Также женщина написала, что не могла оставить девочку мужчине и его «твари мамаше».
Тела матери и дочки обнаружили в ванне. Следователи проводят проверку.
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