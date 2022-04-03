В Белгороде рассказали подробности теракта на нефтебазе

Жители Белгорода рассказали РИА Новости о ракетном ударе двух вертолетов ВСУ по нефтебазе.
Инцидент произошел 1 апреля. На объекте начался пожар. Власти города и представитель «Роснефти отмечали, что пострадавших нет. По факту нападения СК возбудил уголовное дело по статье «террористический акт.
Женщина по имени Надежда пояснила, что рядом с ней пролетел вертолет, после чего «бахнуло».
«Окна повыбивало. В администрации сказали, что поменяют», – отметила собеседница.
Дом местного жителя Алексея окнами выходит на нефтебазу, поэтому он видел все события своими глазами.
«Летят вертолеты прямо перед нами, мы живем на четвертом этаже. Я бегу на другую сторону квартиры, вижу, что горят резервуары, бомбят нефтебазу», – сказал мужчина.
Он вернулся к дому сразу, как отвез семью в безопасное место, ждал неподалеку, когда пожарные потушат огонь. Вскоре родственники вернулись домой.