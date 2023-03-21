В Белгороде предложили увольнять с работы за ложь о воинской обязанности

Депутаты Белгородской областной думы изучили проект федерального закона, который в случае принятия позволит увольнять часть сотрудников, написал «Бел.Ру».
Речь идет о тех работниках, которые при заключении трудового договора сообщили заведомо ложные сведения об отношении к воинской обязанности.
Как отметила автор инициативы вице-спикер думы Любовь Киреева, этот документ позволит совершенствовать ведение воинского учета.
Сейчас отсутствие документов воинского учета не может стать основанием для отказа в трудоустройстве.
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