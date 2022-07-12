В Белгороде пожаловались на некачественное восстановление обстрелянных домов

Жительница Белгорода пожаловались главе региона Вячеславу Гладков на пренебрежительное отношение строителей, которые выполняют ремонт пострадавших от обстрелов домов, пишет Открытый Белгород.

По ее словам, после осмотра дома №51 на улице Попова эксперт заявил о необходимости разобрать и заново уложить второй этаж. Однако мастера сообщили, что поменяют только пару блоков.

«Я бы на вашем месте не стал бы слушать тех, кто это говорит. Я бы относился с большим доверием к руководителям, у них есть экспертиза», – успокоил женщину Гладков.

Губернатор Белгородской области отметил, что все работы будут проводится в соответствии с заключение эксперта.