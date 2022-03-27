В Белгороде опровергли информацию о закрытии динопарка

Чешская компания West Media объявила о закрытии белгородского динопарка, однако эту информацию опровергли в «Агро-Белогорье», пишет Telegram-канал «Белгород № 1».

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Она объяснила такое решение военной спецоперацией России на Украине.

«Парк Динозавров в Белгороде не закрывается, а продолжит работу в привычном режиме. Сегодня (24 марта) стартовал процесс расконсервации динозавров», – пояснили в «Агро-Белогорье».

Также в «Агро-Белогорье» отметили, что планируют закрыть доступ чешской компании к сайту. Новый сайт должен заработать в ближайшее время.