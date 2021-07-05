В Белгороде назвали фейком видео об отказе в медосмотре пациентам без прививки

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Начальник департамента здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников прокомментировал скандальное видео, которое, как утверждается, записано в одном из медучреждений, пишет портал «Бел.Ру».

Речь идет о ролике, в котором сотрудник отказывает пациентам в прохождении медосмотра из-за отсутствия у них прививок от коронавируса, ссылаясь на приказ, который могут предоставить в течение месяца после отправления письменного запроса.

Иконников отметил, что этот случай не имеет никакого отношения к Белгородской области.

Выяснилось, что видеозапись сделали в Калининградской области. Белгородцам же предлагают пройти иммунизацию, чтобы защитить себя от коронавируса.