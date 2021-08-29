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Воскресенье, 29 августа, 2021
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В Белгороде лжесотрудницы ПФР украли у слепого ветерана три миллиона рублей

Никита Брыкин
В Белгороде лжесотрудницы ПФР украли у слепого ветерана три миллиона рублей

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Возбуждено уголовное дело в отношении двух жительниц Белгорода, которых обвиняют в краже в особо крупном размере, пишет Фонарь.

Инцидент произошел 26 августа. По предварительной версии, две женщины пришли в квартиру 95-летнего пенсионера и представились сотрудницами Пенсионного фонда.

Уточняется, что женщины в основном беседовали с 85-летней супругой жертвы и предлагали им путевка в санаторий или компенсацию. Пока одна из злоумышленниц отвлекала пожилую женщину, другая искала деньги.

В итоге злоумышленницы украли у слепого ветерана три миллиона рублей, которые он копил на лечение детей и обеспечение достойного ухода за женой.

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