В Белгороде лжесотрудницы ПФР украли у слепого ветерана три миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело в отношении двух жительниц Белгорода, которых обвиняют в краже в особо крупном размере, пишет Фонарь.

Инцидент произошел 26 августа. По предварительной версии, две женщины пришли в квартиру 95-летнего пенсионера и представились сотрудницами Пенсионного фонда.

Уточняется, что женщины в основном беседовали с 85-летней супругой жертвы и предлагали им путевка в санаторий или компенсацию. Пока одна из злоумышленниц отвлекала пожилую женщину, другая искала деньги.

В итоге злоумышленницы украли у слепого ветерана три миллиона рублей, которые он копил на лечение детей и обеспечение достойного ухода за женой.