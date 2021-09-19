В Батайске неадекватный мужчина с тесаком напал на детей возле школы

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Батайска, который напал на школьников, пишет Батайское время.

Сообщается, что мужчина в расстегнутой куртке, надетой на голое тело, бросался на детей средних классов с тесаком на улице Ленина возле остановки автобуса. Появилось видео с места событий.

По словам очевидцев, злоумышленник находился в неадекватном состоянии. Один из мальчишек пытался оказать противодействие мужчине и распылял в его сторону газовый баллончик.

Подробности случившегося уточняются.