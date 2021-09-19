7.3 C
Рязань
Воскресенье, 19 сентября, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

В Батайске неадекватный мужчина с тесаком напал на детей возле школы

Никита Брыкин
В Батайске неадекватный мужчина с тесаком напал на детей возле школы

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Батайска, который напал на школьников, пишет Батайское время.

Сообщается, что мужчина в расстегнутой куртке, надетой на голое тело, бросался на детей средних классов с тесаком на улице Ленина возле остановки автобуса. Появилось видео с места событий.

По словам очевидцев, злоумышленник находился в неадекватном состоянии. Один из мальчишек пытался оказать противодействие мужчине и распылял в его сторону газовый баллончик.

Подробности случившегося уточняются.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,639ЧитателиЧитать
1,520ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected]. Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]