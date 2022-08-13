В Башкортостане в лобовом столкновении погиб один человек, трое пострадали

Один человек погиб трое пострадали в результате лобового ДТП в Башкортостане. Подробности сообщила пресс-служба республиканского управления ГИБДД.

В лобовом столкновении погиб один человек, трое пострадали.

В пятницу, 12 августа, в Стерлитамакском районе в восьмом часу вечера на 35 км автодороги Стерлитамак-Красноусольский столкнулись «Опель Астра» под управлением 44-летней жительницы Стерлитамака и «Джили Эмгранд», которым управлял 56-летний мужчина.

Водитель «Джили» от полученных травм скончался на месте.

Помощь медиков потребовалась водителю второй машины и двум 12-летним несовершеннолетним пассажирам.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.