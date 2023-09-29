Суд вынес приговор жительнице города Дюртюли в Башкирии, которую признали виновной в убийстве мужчины, пишет «Уфа Live».

По версии следствия, 34-летнюю женщину вывело из себя, что ее возлюбленный не смог переспать с ней, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения.

Злоумышленница ударила мужчину кастрюлей по голове, после чего нанесла ему удар лезвием в спину. Потерпевший скончался. Выяснилось, что она постоянно избивала сожителя.

Женщину приговорили к десяти годам тюремного заключения. Также ее обязали выплатить матери погибшего миллион рублей.