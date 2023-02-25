В Башкирии ревнивец зарезал бывшую и ее парня, а после устроил смертельное ДТП

Сотрудники правоохранительных органов задержали 22-летнего жителя села Киргиз-Мияки, обвиняемого в двойном убийстве, сообщили в пресс-службе МВД по республике Башкортостан.

Накануне вечером полицейские нашли 20-летнего парня и его 16-летней подруги с ножевыми ранениями. После этого злоумышленник попытался скрыться на автомобиле. В итоге он выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой», водитель которой в итоге погиб.

В телеграм-канале «Новости МВД Башкортостана» появились фотографии с места аварии.

Убитой девочкой оказалась бывшая подруга подозреваемого, с которой они продолжали дружить после расставания. Второй его жертвой стал ее новый молодой человек. Возбуждены уголовные дела за убийства и ДТП.