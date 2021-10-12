В Башкирии полицейский повалил на пол пенсионера из-за QR-кода

В Республике Башкирия на Южном рынке в Деме сотрудник полиции повалил на землю 58-летнего мужчину и начал заламывать ему руки. Об этом сообщает портал «UFA1.ru».

По словам очевидцев, которые сняли происшествие на видео, конфликт начался из-за того, что мужчина не показал полиции QR-код.

В региональном МВД прокомментировали ситуацию спустя несколько часов после публикации ролика. В ведомстве отметили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Он вел себя неадекватно и агрессивно по отношению к окружающим. На требования сотрудника полиции о прекращении противоправного поведения мужчина не реагировал», — пояснили в МВД Башкирии.

Позже выяснилось, что у мужчины имеются судимости. Сейчас в его отношении могут возбудить дело по административному правонарушению.