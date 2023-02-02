В деревне Аптраково Мелеузовского района в Башкирии обнаружили массовое захоронение собак, написал портал «Gorobzor.ru».

Эксперт ОНФ Башкирии Роман Насыров опубликовал в соцсетях шокирующие фото с места случившегося. По его словам, местная жительница нашла десятки мертвых животных.

«Откуда столько трупов собак? Кто ответит на этот вопрос? В Мелеузе убивают собак и скидывают в скотомогильник? Если да, тогда налицо нарушение федерального законодательства», – подчеркнул Насыров.