Четверг, 2 февраля, 2023
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В Башкирии обнаружили массовое захоронение собак

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В деревне Аптраково Мелеузовского района в Башкирии обнаружили массовое захоронение собак, написал портал «Gorobzor.ru».

Эксперт ОНФ Башкирии Роман Насыров опубликовал в соцсетях шокирующие фото с места случившегося. По его словам, местная жительница нашла десятки мертвых животных.

«Откуда столько трупов собак? Кто ответит на этот вопрос? В Мелеузе убивают собак и скидывают в скотомогильник? Если да, тогда налицо нарушение федерального законодательства», – подчеркнул Насыров.

Общественный деятель потребовал, чтобы власти разобрались в произошедшем.

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