В Башкирии мужчина забил насмерть возлюбленную за хождение без трусов по улице

Суд вынес приговор жителю села Красноусольский в Башкирии, который забил насмерть возлюбленную за аморальное поведение, сообщает РЕН ТВ.

По версии следствия, мужчина приехал домой к гражданской жене, однако не обнаружил ее дома. Он принялся распивать спиртное, после чего отправился на поиски возлюбленной.

Злоумышленник обнаружил пьяную женщину сидящей у оврага. Он попытался уговорить ее вернуться домой и помогал ей встать, однако обратил внимание, что на даме нет штанов и нижнего белья. Мужчина вышел из себя, решив, что та изменила ему, и набросился на жертву с кулаками. Потерпевшая умерла на месте.

Мужчина признал вину. Его приговорили к пяти годам в колонии строгого режима.