В Башкирии бывший муж зверски убил 31-летнюю чиновницу

Портал Kazan First опубликовал видеозапись с места убийства 31-летней чиновницы из Башкирии Дины Махияновой.

По предварительной информации, на девушку совершил нападение ее бывший муж-фермер.

На кадрах видно, как злоумышленник караулит жертву возле дома. Когда ничего не подозревавшая женщина подошла к забору, то мужчина набросился на нее и начал наносить удары ножом.

Девушка несколько месяцев назад развелась и проживала с родителями. Подруги девушки сразу же вызвали полицию и скорую. Но когда медики приехали, оказалось, что девушка уже умерла.