Пятница, 19 июля, 2024

В Балашихе сын полгода травил родителей, подсыпая им яд в еду

Автор: powder

Опубликовано

Житель Балашихи полгода травил родителей, подсыпая им яд в еду, пишет телеграм-канал SHOT.

По его данным, 25-летний сын начал подмешивать отраву в продукты в январе.

«Предварительно, он пытался заполучить их квартиру», – говорится в публикации.

Вскоре мужчине и женщине стало плохо, и они обратились к врачам. Те не смогли установить причину случившегося, тогда пострадавшие обратились в полицию.

В итоге в продуктах, которые ели родители парня, нашли яд. В доме установили скрытую камеру, которая запечатлела, как молодой человек добавляет опасную химию в еду. Его уже задержали.

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