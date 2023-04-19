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Среда, 19 апреля, 2023
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В Балашихе ищут девочку, пропавшую при загадочных обстоятельствах

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В подмосковной Балашихе разыскивают трехлетнюю девочку, пропавшую при загадочных обстоятельствах, сообщил телеграм-канал Baza.

В ночь на вторник ее мать выпала из окна дома на Заречной улице, а ребенок пропал из квартиры. Тело женщины нашли рано утром.

Камеры видеонаблюдения показали, что за день до трагедия мать и дочь зашли в подъезд и больше не выходили из дома.

Сейчас девочку ищут волонтеры и полиция. Поквартирный обход результата не дал. Выяснилось, что у переехавшей год назад из Луганска женщины было посттравматическое стрессовое расстройство.

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