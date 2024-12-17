В автомобиле Lada Aura используется натуральная кожа рязанского производства

В бизнес-седане Lada Aura используется натуральная кожа рязанского производства. Об этом сообщает ТАСС.

Салон автомобиля Lada Aura отделан натуральной кожей, произведенной рязанским предприятием «Русская кожа». Интересно, что бизнес-седан Lada Aura может сменить служебные иномарки в органах государственного и муниципального управления.

Соглашение между АО «Русская кожа» и ФГУП «Центральным научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом» о локализации производства интерьеров для отечественных автомобилей Aurus было подписано в 2021 году.