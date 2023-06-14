Среда, 14 июня, 2023
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В Авито рассчитали, во сколько обойдётся выпускной в Рязани

Татьяна Проводина
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Эксперты Авито выяснили, сколько стоит в 2023 году главный школьный праздник.

Само торжество обойдётся примерно в 4 тысячи рублей с ученика, наряд для выпускницы – в 7140 рублей, а для выпускника — в 5550 рублей.

Наряды и аксессуары

Для выпускниц

Традиционно для выпускного большинство девушек выбирают вечерние платья в пол. В Рязани средняя стоимость вечерних платьев – 5090 рублей. Наибольшей популярностью в этому году пользуются наряды 1001 Dress, Love Republic, Asos, Zara и 12 STOREEZ. Ещё один тренд — стильный брючный костюм вместо платья. Их средняя стоимость – 2260 рублей. В Рязани такой наряд обойдется в 1520 рублей.

Многие выпускницы шьют наряды на заказ. Средняя цена за пошив вечернего платья – 5000 рублей. Аксессуары обойдутся в среднем в 470  рублей. Традиционно самой популярной моделью обуви для выпускного вечера остаются «лодочки», минималистичные босоножки, а также модные в этом сезоне «Мэри Джейн» на массивной платформе. Средняя цена женских туфель – 1580 рублей. Вечерний макияж по России будет стоить 2500 рублей, а причёска на средние и длинные волосы –  2000 рублей.

Для выпускников

Классический мужской образ на выпускной — костюм. Средняя цена в Рязани – 2225 рублей. В тренде бордовый, изумрудный, синий и серый цвета. В последние годы одиннадцатиклассники также отдают предпочтение менее официальным образам — комбинации брюк с пиджаками в стиле casual в сочетании с яркими носками. По отдельности покупки в Рязани обойдутся в среднем в 2000 и 2670 рублей соответственно. Средняя цена рубашки в Рязани – 1120 рублей.

Главные аксессуары мужского образа — галстук и бабочка  —  стоят в среднем в Рязани  570 и 170 рублей. Традиционно для выпускного вечера старшеклассники выбирают классические туфли, в среднем рязанцы  тратят на них 1640 рублей. Противоположный вариант  —  кроссовки или кеды – 4000 рублей.

Организационная часть

В среднем по России организаторы за праздничный вечер берут от 5 тысяч рублей. Стоит заложить бюджет на ведущего и на диджея  –  около 17 500 рублей.

В 2023 году популярны лофты и банкетные залы. В среднем по России аренда лофта обойдётся примерно в 1500 рублей в час,  ресторана — от 3000 рублей, а отпраздновать выпускной на теплоходе можно за 4000 рублей в час. Что касается кейтеринга, средняя цена банкета на человека составила 1,5 тысячи рублей.

Стоимость услуг фотографа в Рязани – от 10 до 15 тысяч  рублей. Заказ автобуса или микроавтобуса может стоить в среднем по России около 1500 рублей в час.

Организационная часть в 2023 году обойдётся примерно в 100 тысяч рублей в зависимости от места проведения выпускного (4 тысячи рублей на человека).

Итого, все затраты на торжество, включая праздничный образ и организацию вечера, составят 15 200 рублей для девушек и 12 800 рублей для юношей (если в классе 25 учеников).

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