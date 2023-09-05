В августе сразу 12 популярных моделей автомобилей с пробегом подорожали на 5-9%

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) на основе данных компании Haraba проанализировали динамику цен на наиболее востребованные машины с пробегом в августе 2023 года. Оценка традиционно проводилась на рынке Москвы и Подмосковья, самом крупном регионе сегмента подержанных автомобилей России.

Как и в прошлом месяце, все модели в приведенном топ-20 в очередной раз подорожали. При этом в августе нашлось сразу 12 автомобилей, владельцы которых увеличили на них цены в среднем на 5% и выше. В июле таких моделей было вдвое меньше. В группу активно прибавивших в цене машин попали даже два автомобиля Lada – Niva Legend и Granta. Но рекордсменом подорожания (+9,3%) за период стал один из самых популярных в прошлом автомобилей такси – лифтбэк Skoda Rapid.

Резкий рост курса доллара к рублю был остановлен только после внеочередного заседания Центрального Банка РФ 15 августа, на котором повысили ключевую ставку сразу до 12%. В известной мере это замедлило и резкий рост цен на вторичном рынке, начавшийся в конце июня текущего года. Однако в среднем за последний месяц лета подорожание все равно оказалось немного выше, чем мы прогнозировали ранее. Так, сразу по 12 моделям популярных машин с пробегом средняя цена была увеличена на 5% и выше. В июле таких автомобилей было вдвое меньше.

Лидером по масштабам подорожания неожиданно оказался Skoda Rapid (1,52 млн рублей; + 9,3 % за месяц). На рынке новых автомобилей этот особенно популярный в такси лифтбэк исчез еще весной текущего года. В то же время количество «свежих» (до трех лет) экземпляров во вторичном сегменте еще исчисляется десятками тысяч штук. Модель оказалась ликвидной и вполне надежной. Однако ценник, «скаканувший» выше 1,5 миллионов рублей, даже при нынешнем слабом рубле выглядит явно завышенным. Брат-близнец Skoda – Volkswagen Polo, всегда считавшейся машиной немного выше по имиджу, оказался даже дешевле (1,46 млн рублей; +4,3%).

В августе, как и в июле, место в тройке лидеров роста цен нашлось марке BMW. Причем в последнем месяце лета резким подорожанием (8-9%) отметились сразу две баварских модели. За седан третьей серии стали просить в среднем 4,4 миллиона рублей, то есть на 370 тысяч больше, чем в июле. Вседорожник X5 теперь и вовсе не купить дешевле 10 миллионов рублей. За месяц он подорожал почти на 800 тысяч, а за год – на 2,3 миллиона. Причина столь резкого взлета кроется не только в соотношение валют, но и в сильно возросшем в августе утилизационном сборе. При таком ценовом позиционировании X5 в России оказался сегодня в сегменте даже не премиальных, а люксовых вседорожников. И пока нет предпосылок к тому, что ситуация для поклонников этих автомобилей как-то улучшится: количество завозимых по параллельному импорту BMW стало снижаться.

Нет полноценной замены в сегменте новых бюджетных кроссоверов и двум популярным паркетникам – Hyundai Creta (+7,2% за месяц) и Renault Duster (+7%). Неудивительно, что цена каждого из них на вторичном рынке постепенно приближается к двум миллионам рублей. В число машин, подорожавших в августе на 5% и выше, также попали Hyundai Tucson (2,98 млн рублей), Mercedes-Benz E (5,03 млн рублей), Toyota RAV-4 (3,6 млн рублей) и два паркетника Nissan – X-Trail (2,86 млн рублей) и Qashqai (1,89 млн рублей).

И наконец, неожиданно в этой же кампании оказались два самых бюджетных автомобиля АвтоВАЗа. За трехлетнюю Lada Granta стали просить в августе в среднем 844 тысячи рублей (+40 тысяч к июлю), а за Lada Niva Legend – 1,012 млн рублей (+52 тысячи). В сегменте новых автомобилей те же модели пока подорожали скромнее – на 15-20 тысяч рублей. Причем недостатка на рынке в них нет, а значит, августовское повышение больше похоже на временный скачок цен.

Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто»:

«Впрочем, прибавки 3-5%, которые оказались равнозначны увеличению цены на 50-150 тысяч рублей, а на дорогие модели машин, как Toyota LC 300 – даже почти на 400 тысяч рублей, в августе можно было отмечать на всем рынке. Понимание покупателями того, что при очередной волне обесценивания рубля нужно вкладываться в «железо», похоже, и дальше останется основным генератором роста цен. Осенью этот процесс не остановится. Несмотря на общий рост вторичного рынка, который наблюдается уже на протяжении последних пяти месяцев, число ликвидных 3-летних моделей западных, японских и корейских марок по-прежнему продолжает сокращаться. А с увеличением ограничительных мер в части налогов и возможных изменений в октябре в оформлении СБКТС (свидетельства о безопасности конструкции транспортных средств), недостаток «свежих» машин на нашем рынке может только усилиться».

Топ-20 популярных моделей а/м с пробегом по динамике цен в августе 2023 года

№ Марка и модель Август 22 Июль 23 Август 23 Август 23 /Июль 23 1 Skoda Rapid 1 302 022 1 393 065 1 522 732 9,3% 2 BMW 3 3 773 628 4 071 223 4 440 410 9,1% 3 BMW X5 7 871 680 9 362 882 10 148 825 8,4% 4 Hyundai Creta 1 732 556 1 845 139 1 978 025 7,2% 5 Renault Duster 1 502 532 1 730 202 1 851 499 7,0% 6 Hyundai Tucson 2 846 710 2 804 951 2 977 054 6,1% 7 Mercedes-Benz E 4 227 252 4 771 814 5 032 344 5,5% 8 Toyota RAV4 3 257 131 3 426 246 3 612 774 5,4% 9 Lada Niva Legend 975 655 960 802 1 012 041 5,3% 10 Nissan X-Trail 2 413 745 2 715 926 2 860 546 5,3% 11 Nissan Qashqai 1 918 216 1 798 054 1 888 453 5,0% 12 Lada Granta 679 293 803 653 843 872 5,0% 13 Kia Sportage 2 758 206 2 996 840 3 139 042 4,7% 14 Toyota LC 300 8 412 573 8 391 155 8 783 236 4,7% 15 Volkswagen Polo 1 215 184 1 402 313 1 463 282 4,3% 16 Hyundai Solaris 1 318 094 1 455 709 1 512 909 3,9% 17 Volkswagen Tiguan 2 784 368 3 096 314 3 216 730 3,9% 18 BMW 5 4 437 142 5 299 921 5 485 134 3,5% 19 Kia Rio 1 328 396 1 522 492 1 571 578 3,2% 20 Toyota LC Prado 5 771 613 6 552 568 6 756 029 3,1%

* Источник данных: компания Haraba

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