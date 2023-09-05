В августе сразу 12 популярных моделей автомобилей с пробегом подорожали на 5-9%

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) на основе данных компании Haraba проанализировали динамику цен на наиболее востребованные машины с пробегом в августе 2023 года. Оценка традиционно проводилась на рынке Москвы и Подмосковья, самом крупном регионе сегмента подержанных автомобилей России.
Как и в прошлом месяце, все модели в приведенном топ-20 в очередной раз подорожали. При этом в августе нашлось сразу 12 автомобилей, владельцы которых увеличили на них цены в среднем на 5% и выше. В июле таких моделей было вдвое меньше. В группу активно прибавивших в цене машин попали даже два автомобиля Lada – Niva Legend и Granta. Но рекордсменом подорожания (+9,3%) за период стал один из самых популярных в прошлом автомобилей такси – лифтбэк Skoda Rapid.
Резкий рост курса доллара к рублю был остановлен только после внеочередного заседания Центрального Банка РФ 15 августа, на котором повысили ключевую ставку сразу до 12%. В известной мере это замедлило и резкий рост цен на вторичном рынке, начавшийся в конце июня текущего года. Однако в среднем за последний месяц лета подорожание все равно оказалось немного выше, чем мы прогнозировали ранее. Так, сразу по 12 моделям популярных машин с пробегом средняя цена была увеличена на 5% и выше. В июле таких автомобилей было вдвое меньше.
Лидером по масштабам подорожания неожиданно оказался Skoda Rapid (1,52 млн рублей; + 9,3 % за месяц). На рынке новых автомобилей этот особенно популярный в такси лифтбэк исчез еще весной текущего года. В то же время количество «свежих» (до трех лет) экземпляров во вторичном сегменте еще исчисляется десятками тысяч штук. Модель оказалась ликвидной и вполне надежной. Однако ценник, «скаканувший» выше 1,5 миллионов рублей, даже при нынешнем слабом рубле выглядит явно завышенным. Брат-близнец Skoda – Volkswagen Polo, всегда считавшейся машиной немного выше по имиджу, оказался даже дешевле (1,46 млн рублей; +4,3%).
В августе, как и в июле, место в тройке лидеров роста цен нашлось марке BMW. Причем в последнем месяце лета резким подорожанием (8-9%) отметились сразу две баварских модели. За седан третьей серии стали просить в среднем 4,4 миллиона рублей, то есть на 370 тысяч больше, чем в июле. Вседорожник X5 теперь и вовсе не купить дешевле 10 миллионов рублей. За месяц он подорожал почти на 800 тысяч, а за год – на 2,3 миллиона. Причина столь резкого взлета кроется не только в соотношение валют, но и в сильно возросшем в августе утилизационном сборе. При таком ценовом позиционировании X5 в России оказался сегодня в сегменте даже не премиальных, а люксовых вседорожников. И пока нет предпосылок к тому, что ситуация для поклонников этих автомобилей как-то улучшится: количество завозимых по параллельному импорту BMW стало снижаться.
Нет полноценной замены в сегменте новых бюджетных кроссоверов и двум популярным паркетникам – Hyundai Creta (+7,2% за месяц) и Renault Duster (+7%). Неудивительно, что цена каждого из них на вторичном рынке постепенно приближается к двум миллионам рублей. В число машин, подорожавших в августе на 5% и выше, также попали Hyundai Tucson (2,98 млн рублей), Mercedes-Benz E (5,03 млн рублей), Toyota RAV-4 (3,6 млн рублей) и два паркетника Nissan – X-Trail (2,86 млн рублей) и Qashqai (1,89 млн рублей).
И наконец, неожиданно в этой же кампании оказались два самых бюджетных автомобиля АвтоВАЗа. За трехлетнюю Lada Granta стали просить в августе в среднем 844 тысячи рублей (+40 тысяч к июлю), а за Lada Niva Legend – 1,012 млн рублей (+52 тысячи). В сегменте новых автомобилей те же модели пока подорожали скромнее – на 15-20 тысяч рублей. Причем недостатка на рынке в них нет, а значит, августовское повышение больше похоже на временный скачок цен.
Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто»:
«Впрочем, прибавки 3-5%, которые оказались равнозначны увеличению цены на 50-150 тысяч рублей, а на дорогие модели машин, как Toyota LC 300 – даже почти на 400 тысяч рублей, в августе можно было отмечать на всем рынке. Понимание покупателями того, что при очередной волне обесценивания рубля нужно вкладываться в «железо», похоже, и дальше останется основным генератором роста цен. Осенью этот процесс не остановится. Несмотря на общий рост вторичного рынка, который наблюдается уже на протяжении последних пяти месяцев, число ликвидных 3-летних моделей западных, японских и корейских марок по-прежнему продолжает сокращаться. А с увеличением ограничительных мер в части налогов и возможных изменений в октябре в оформлении СБКТС (свидетельства о безопасности конструкции транспортных средств), недостаток «свежих» машин на нашем рынке может только усилиться».
Топ-20 популярных моделей а/м с пробегом по динамике цен в августе 2023 года
|№
|Марка и модель
|Август 22
|Июль 23
|Август 23
|Август 23 /Июль 23
|1
|Skoda Rapid
|1 302 022
|1 393 065
|1 522 732
|9,3%
|2
|BMW 3
|3 773 628
|4 071 223
|4 440 410
|9,1%
|3
|BMW X5
|7 871 680
|9 362 882
|10 148 825
|8,4%
|4
|Hyundai Creta
|1 732 556
|1 845 139
|1 978 025
|7,2%
|5
|Renault Duster
|1 502 532
|1 730 202
|1 851 499
|7,0%
|6
|Hyundai Tucson
|2 846 710
|2 804 951
|2 977 054
|6,1%
|7
|Mercedes-Benz E
|4 227 252
|4 771 814
|5 032 344
|5,5%
|8
|Toyota RAV4
|3 257 131
|3 426 246
|3 612 774
|5,4%
|9
|Lada Niva Legend
|975 655
|960 802
|1 012 041
|5,3%
|10
|Nissan X-Trail
|2 413 745
|2 715 926
|2 860 546
|5,3%
|11
|Nissan Qashqai
|1 918 216
|1 798 054
|1 888 453
|5,0%
|12
|Lada Granta
|679 293
|803 653
|843 872
|5,0%
|13
|Kia Sportage
|2 758 206
|2 996 840
|3 139 042
|4,7%
|14
|Toyota LC 300
|8 412 573
|8 391 155
|8 783 236
|4,7%
|15
|Volkswagen Polo
|1 215 184
|1 402 313
|1 463 282
|4,3%
|16
|Hyundai Solaris
|1 318 094
|1 455 709
|1 512 909
|3,9%
|17
|Volkswagen Tiguan
|2 784 368
|3 096 314
|3 216 730
|3,9%
|18
|BMW 5
|4 437 142
|5 299 921
|5 485 134
|3,5%
|19
|Kia Rio
|1 328 396
|1 522 492
|1 571 578
|3,2%
|20
|Toyota LC Prado
|5 771 613
|6 552 568
|6 756 029
|3,1%
* Источник данных: компания Haraba
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