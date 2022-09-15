В августе Рязанская область вошла в тройку лидеров среди российских регионов по количеству обращений в соцсетях

Рязанская область в августе 2022 года вошла в топ-3 по числу обращений в социальных сетях среди регионов России. Показатель высчитывался на тысячу жителей.

Сотрудники Центра управления регионом в августе направили в работу 6989 обращений из социальных сетей. Больше всего рязанцев волнуют дороги, благоустройство и мусор.

В целом топ-10 регионов-лидеров выглядит так:

Ненецкий автономный округ; Ямало-Ненецкий автономный округ; Рязанская область; Севастополь; Белгородская область; Калужская область; Томская область; Калининградская область; Республика Карелия; Мурманская область.

В ЦУР Рязанской области напомнили, что для обращения нужно написать комментарий или пост в любом крупном региональном сообществе – как официальном, так и неофициальном.