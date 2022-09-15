Четверг, 15 сентября, 2022
Татьяна Проводина

В августе Рязанская область вошла в тройку лидеров среди российских регионов по количеству обращений в соцсетях

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Изображение от Racool_studio на Freepik

Рязанская область в августе 2022 года вошла в топ-3 по числу обращений в социальных сетях среди регионов России. Показатель высчитывался на тысячу жителей.

Сотрудники Центра управления регионом в августе направили в работу 6989 обращений из социальных сетей. Больше всего рязанцев волнуют дороги, благоустройство и мусор.

В целом топ-10 регионов-лидеров выглядит так:

  1. Ненецкий автономный округ;
  2. Ямало-Ненецкий автономный округ;
  3. Рязанская область;
  4. Севастополь;
  5. Белгородская область;
  6. Калужская область;
  7. Томская область;
  8. Калининградская область;
  9. Республика Карелия;
  10. Мурманская область.

В ЦУР Рязанской области напомнили, что для обращения нужно написать комментарий или пост в любом крупном региональном сообществе – как официальном, так и неофициальном.

В августе Рязанская область вошла в тройку лидеров среди российских регионов по количеству обращений в соцсетях
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