В аварии в Пронском районе пострадала 6-летняя девочка

В Новомичуринске столкнулись два легковых автомобиля. Об аварии сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

ДТП произошло 16 сентября, примерно в 9:00. 33-летний местный житель, будучи за рулем автомобиля «Киа Рио», по предварительной информации, столкнулся с автомобилем «Тойота Камри», которым управлял 43-летний житель Новомичуринска.

В результате происшествия пострадала 6-летняя девочка, которая была пассажиром автомобиля «Тойота Камри». Она получила различные травмы и обращалась за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.