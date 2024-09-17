Вторник, 17 сентября, 2024

В аварии в Пронском районе пострадала 6-летняя девочка

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/gibdd62

В Новомичуринске столкнулись два легковых автомобиля. Об аварии сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

ДТП произошло 16 сентября, примерно в 9:00. 33-летний местный житель, будучи за рулем автомобиля «Киа Рио», по предварительной информации, столкнулся с автомобилем «Тойота Камри», которым управлял 43-летний житель Новомичуринска.

В результате происшествия пострадала 6-летняя девочка, которая была пассажиром автомобиля «Тойота Камри». Она получила различные травмы и обращалась за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В аварии в Пронском районе пострадала 6-летняя девочка

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