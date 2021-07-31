В аварии трех грузовиков в Ярославской области пострадал 21-летний водитель

В субботу, 31 июля, в Ярославской области столкнулись три грузовика. В результате пострадал 21-летний водитель. Об этом сообщает 76.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД.
Все произошло около 07:55 на трассе М-8. У поселка Ивановское в Переславском районе произошла массовая авария.
По предварительной информации, 21-летний мужчина на МАЗ врезался в остановившийся на светофоре КАМАЗ. Второй грузовик от удара врезался в фуру «Вольво», что стояла перед автомобилем.
Грузовик «Вольво» принадлежит костромской птицефабрике. У остальных же автомобилей ярославские номера.
По факту произошедшего проводится проверка.