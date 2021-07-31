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Суббота, 31 июля, 2021
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В аварии трех грузовиков в Ярославской области пострадал 21-летний водитель

Елена Лобанова
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В субботу, 31 июля, в Ярославской области столкнулись  три грузовика. В результате пострадал 21-летний водитель. Об этом сообщает 76.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД. 

Все произошло около 07:55 на трассе М-8. У поселка Ивановское в Переславском районе произошла массовая авария. 

По предварительной информации, 21-летний мужчина на МАЗ врезался в остановившийся на светофоре КАМАЗ. Второй грузовик от удара врезался в фуру «Вольво», что стояла перед автомобилем. 

— В результате пострадал 21-летний водитель МАЗа. Его госпитализировали, — говорится в сообщении. 

Грузовик «Вольво» принадлежит костромской птицефабрике. У остальных же автомобилей ярославские номера. 

По факту произошедшего проводится проверка.

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