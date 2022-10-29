Суббота, 29 октября, 2022
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В аварии на трассе в Клепиковском районе пострадали три человека

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Три человека, включая ребёнка, пострадали в результате ДТП в Клепиковском районе Рязанской области. Подробности сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.

29 октября в 09.45 на 459-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» 75-летний водитель автомобиля «Нива Шевроле», ехавший в сторону Рязани, поворачивая на Болонь, совершил столкновение с автомобилем ВАЗ под управлением 18-летнего водителя.

Оба водителя, 10-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ получили травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

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