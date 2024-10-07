В аварии на трассе под Рязанью пострадал 10-летний ребенок

5 октября на трассе «Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов» вблизи посёлка Искра столкнулись два автомобиля. Об аварии сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на информацию от Госавтоинспекции Рязанского района.

ДТП произошло примерно в 8:25. По предварительной информации, за рулем автомобиля Hyundai Getz находилась 33-летняя жительница Калужской области, а за рулем ВАЗ-210 — 69-летний житель Рязанского района.

Оба водителя в результате столкновения пострадали. Также травмы получил 10-летний пассажир Hyundai Getz. Всем оказали медицинскую помощь.