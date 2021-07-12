В аварии «двенадцатой» и «десятой» в Рязанском районе пострадала женщина

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В воскресенье, 11 июля, в Рязанском районе столкнулись ВАЗ-2112 и ВАЗ-2110. В результате пострадала женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Все произошло примерно в 14:50 на 17-м километре автодороги «Рязань — Пронск — Скопин». По предварительной информации, 58-летний житель Рязанского района за рулем ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ-2110. За рулем второго автомобиля находился 19-летний парень.

— В результате 57-летняя пассажирка «двенадцатой» получила травмы. Ей оказали медицинскую помощь, — говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.