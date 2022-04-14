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Четверг, 14 апреля, 2022

В Астраханской области отец избивал и держал в собачьем вольере свою 10-летнюю дочь

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В Астраханской области отец избивал и держал в собачьем вольере свою 10-летнюю дочь

Александр Ильин

В Астраханской области 32-летний отец несколько месяцев избивал, привязывал к кровати и держал в собачьем вольере свою 10-летнюю дочь, сообщает пресс-служба следственного комитета по региону. 

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По данным СК, с февраля по апрель 2022 года мужчина избивал девочку руками, ремнём и деревянной палкой, нанося удары по голову и другим частям тела. 

Подозреваемый запирал дочь в собачьем вольере на территории дома, привязывал её на ночь к кровати.

Известно, что школьница переехала жить к отцу после того, как ее мать была признана виновной в убийстве. Мужчина находится в гражданском браке с женщиной с двумя детьми от первого брака. 

«Следствием будет дана надлежащая правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц контролирующих органов. В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении следкома.

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