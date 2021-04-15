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В Астраханской области 36-летняя женщина пыталась убить своего новорожденного ребенка. Малыша успели спасти врачи. Об этом сообщает РИА «Новости».

Жительница Икрянинского района никому не сообщала о своей беременности и не вставала на учет к врачу-гинекологу. Однако к 23 марта ее доставили в одну из участковых больниц. Вечером того же дня женщина родила здорового мальчика в душевой комнате.

— Подозреваемая перенесла ребенка на склад. Там она обмотала голову малыша полимерным пакетом и завернула его в одеяло. Затем женщина попыталась вынести мальчика из комнаты, чтобы закопать в безлюдном месте. Ее вовремя заметили врачи, — говорится в сообщении.

Оперативно прибывшая бригада скорой помощи оказала мальчику медицинскую помощь. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Против женщины возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство новорожденного».