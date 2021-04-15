В Астраханской области 36-летняя женщина пыталась убить своего новорожденного ребенка. Малыша успели спасти врачи. Об этом сообщает РИА «Новости».
Жительница Икрянинского района никому не сообщала о своей беременности и не вставала на учет к врачу-гинекологу. Однако к 23 марта ее доставили в одну из участковых больниц. Вечером того же дня женщина родила здорового мальчика в душевой комнате.
Оперативно прибывшая бригада скорой помощи оказала мальчику медицинскую помощь. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.
Против женщины возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство новорожденного».