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Понедельник, 14 марта, 2022

В Астрахани затопило дом и двор ветерана труда

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В Астрахани затопило дом и двор ветерана труда

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У 75-летней ветерана труда, жительницы Астрахани Разии Янборисовой затопило дом и двор, пишет Арбуз.

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Инцидент произошел на улице Дарвина, 52. Ситуация достигла апогея после последних суровых погодных условий. Женщине пришлось вызывать несколько машин для откачки.

«Вот так работаешь честно всю жизнь, думаешь, что на пенсии отдохну. А после выхода на пенсию жизнь еще тяжелее становится», — призналась женщина.

Наводнение мешает ей жить уже далеко не первый год. В 2019 году имущество пенсионерки признали аварийным. В период теплой погоды из-за высокой влажности почвы в доме гниют полы. При этом женщина живет одна.

Янборисова уже не раз обращалась к депутатам и в другие инстанции, но помощи так и не получила.

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