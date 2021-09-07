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Вторник, 7 сентября, 2021
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В Астрахани пожаловались на плохую работу общественного транспорта

Никита Брыкин
В Астрахани пожаловались на плохую работу общественного транспорта

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Жители Астрахани выразили недовольство плохой работой маршрутных такси и другого общественного транспорта, пишет Астрахань.ру.

Местная жительница рассказала о трудностях, с которыми она столкнулась накануне, в социальных сетях.

«Вышла на остановку в 07:05, села на маршрутку в 8:57. Вопрос к тем, кто сегодня был там, хоть один из вас позвонил в администрацию и заявил об этой проблеме?» – задалась вопросом женщина.

Она обратилась к администрации Астраханской области и лично губернатору Игорю Бабушкину с просьбой решить вопрос с транспортом на Трусово.

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