В «Арт Кварталах» от «Мармакс» реализуют масштабный проект по благоустройству

Девелоперская компания «Мармакс» продолжает вести активные строительные работы на территории жилых комплексов «Манхэттен», «Медный», «Арт Кварталы», «Голландия», а также резиденции «Поляна».

Во 2 корпусе городского квартала «Манхэттен» на 90% завершено остекление первого этажа, на 70% выполнены отделочные работы, на 80% — готово устройство кровли стилобатной части. Помимо этого, продолжаются работы по монтажу лифтового оборудования, организация водоснабжения и водоотведения в подземном паркинге, а также установка слаботочных сетей и сетей связей пожаротушения. В 3 корпусе проекта полностью завершено устройство железобетонного каркаса 11 этажа, каменная кладка 3 этажа жилой части дома готова на 10%, а 2 этажа — на 90%.

В резиденции «Медный» готовность кирпичной кладки стен и перегородок на 5 этаже составляет 22%. Устройство монолитных конструкций 7 этажа практически завершено, на 6 этаже данные работы только начинаются. В проекте полностью готова разработка котлована под дом и паркинг во внутреннем дворе, монтаж вентиляционных блоков готов на 94%.

В жилом комплексе «Арт Кварталы» разработка котлована завершена уже на 80%, а также полностью выполнено устройство железобетонного каркаса 1 этажа. Работы по устройству фундаментной плиты секций А2 и А1 достигают 70%, по устройству и обвязке шпунтового ограждения — 90%.

«Интересно, что в «Арт Кварталах» помимо оригинальной архитектуры и эксклюзивных форматов жилья, будет реализован масштабный проект по благоустройству территории. В него будет включен закрытый двор-сад, галерея с арт-объектами и площадь искусства. Таким образом, в жилом комплексе получится создать настоящее пространство для творчества и отдыха, дополненное живыми растениями и музыкальным сопровождением», — комментирует Анна Терехова, руководитель отдела продаж девелоперской компании «Мармакс».

В 3 очереди паркового квартала «Голландия» на 80% завершено остекление секций А, Б и В, работы по стяжке пола выполнены на 20%. Продолжаются работы по устройству системы отопления с установкой радиаторов, штукатурка стен, а также устройство мокрого фасада. На 85% завершена кирпичная кладка наружных стен и перегородок секции А, на 85% — монтаж кронштейнов и корзин для кондиционеров.

В резиденции «Поляна» в активной стадии строительства находится 8 из 29 частных домов формата ИЖС. В рамках проекта также появятся таунхаусы — сейчас на площадке ведется строительство 7 домов блокированной застройки в разной степени готовности от 15 до 80%. Помимо этого, проходят работы по разработке котлована под возведение многоквартирных домов, ведется устройство фундаментных плит, а также на строительной площадке уже смонтирован один из двух башенных кранов.

«Загородные проекты в современных реалиях очень выгодны с точки зрения инвестиций. В резиденции «Поляна» сейчас стоимость существенно ниже той, которая будет при вводе в эксплуатацию. Помимо этого, такие дома будет выгодно сдавать в аренду для получения пассивного дохода, а еще они будут пользоваться спросом у любителей активного отдыха на природе. Сейчас в данном проекте действует беспроцентная рассрочка с первоначальным взносом от 15%», — комментирует Анна Терехова.

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 500 000 кв. м жилой и коммерческой недвижимости в Рязанском регионе. Благодаря изучению международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройстве, а также профессиональной команде компания возводит качественные современные жилые комплексы и комфортную среду.

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