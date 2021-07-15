В Архангельской области ввели обязательную вакцинацию для работников некоторых областей

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В Архангельской области ввели обязательную вакцинацию. Теперь прививку обязаны сделать работники ряда областей. Об этом сообщает ГТРК «Поморье».

Данное постановление уже подписал главный санитарный врач региона Роман Бузинов.

Так, прививку обязаны сделать:

Работники образования;

Медицинские работники;

Работники соцобслуживания;

Работники общепита;

Члены экипажей рыбопромысловых судов;

Государственные и муниципальные служащие;

Лица, проживающие в организациях соцобслуживания;

Студенты техникумов, колледжей и вузов старше 18 лет.

При этом определили и срок вакцинации. Первую прививку выделенным категориям граждан необходимо сделать до 1 августа, а вторую — до 30 августа.

Такое решение приняли из-за роста заболеваемости. По данным Роспотребнадзора, темпы роста заражения COVID-19 в Архангельской области на 60% выше среднего показателя по стране.