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Среда, 8 декабря, 2021
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В Архангельской области внедорожник сбил насмерть девочку

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В селе Емецке в Архангельской области произошла авария со смертельным исходом, пишет Поморье.

По предварительным данным, девочка 2008 года рождения выскочила на проезжую часть на трассе М-8. В итоге подростка сбил внедорожник.

От полученных травм потерпевшая умерла на месте трагедии. Выяснилось, что на ее одежде отсутствовали светоотражающие элементы.

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Как стало известно, перед несчастным случаем девочка ударила ножом родного брата, когда родителей не было дома. Мальчик выжил, его жизни ничего не угрожает.

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