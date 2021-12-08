В Архангельской области внедорожник сбил насмерть девочку

В селе Емецке в Архангельской области произошла авария со смертельным исходом, пишет Поморье.

По предварительным данным, девочка 2008 года рождения выскочила на проезжую часть на трассе М-8. В итоге подростка сбил внедорожник.

От полученных травм потерпевшая умерла на месте трагедии. Выяснилось, что на ее одежде отсутствовали светоотражающие элементы.

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Как стало известно, перед несчастным случаем девочка ударила ножом родного брата, когда родителей не было дома. Мальчик выжил, его жизни ничего не угрожает.