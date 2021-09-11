В Архангельской области подростки зарезали сверстника за замечание

Правоохранители разыскивают причастного к убийству 17-летнего подростка в Северодвинске, пишет Лайф.

Сообщается, что молодой человек попал в больницу с ножевыми ранениями. Его тело нашли недалеко от моста по улице Лебедева.

По предварительной информации, парень сделал замечание группе подростков, которые сидели на скамейке и вели себя вызывающе. В результате словесной перепалки один из юношей достал нож и ударил жертву.

После этого приятели выбросили оружие и сбежали, а молодой человек истекал кровью.