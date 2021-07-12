В Архангельске запойный моряк без причины убил человека

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Суд вынес приговор в отношении 31-летнего жителя Архангельска, которого признали виновным в убийстве и покушении на убийство, сообщает ИА «Беломорканал».

Инцидент произошел 25 октября прошлого года в подъезде дома на улице Тимме. Выяснилось, что мужчина вернулся из рейса с моря и устроил застолье с приятелями, которое продолжалось несколько дней.

Когда алкоголь закончился, собутыльники пошли в магазин. Мужчины вернулись, и стали открывать замок на входной двери ключом, который им дал хозяин жилища. В этот момент злоумышленник набросился на них с ножом.

В итоге моряк убил ударом в грудь 28-летнего знакомого, а также нанес ранения 27-летнему потерпевшему.

Мужчину приговорили к одиннадцати годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Ему также предстоит выплатить потерпевшим два миллиона рублей.