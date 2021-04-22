В Архангельске отключили свет, воду и отопление по ряду адресов 22 апреля

В четверг, 22 апреля, некоторые жители Архангельска остались без света, воды или отопления. Список адресов предоставила пресс-служба мэрии.
Сообщается, что отключения связаны с ремонтом на коммунальных сетях. Это необходимо для предотвращения аварийных ситуаций.
До 17:00 отопление отключат по следующим адресам:
- Улица Карла Маркса, дом № 51;
- Пр. Сов. Космонавтов, дом № 115;
- Улица Суфтина, 1-й проезд, дома № 6, 6/1, 8, 12;
- Улица Шабалина, дома № 23, 23/1, 23/2, 25, 25/1, 27;
- Улица Красноармейская, дом № 21/1;
- Пр. Новгородский, дома № 4;
- Улица Урицкого, дома № 26, 32/1, 28.
До 22:00 тепло отключат в следующих домах:
- Улица Гайдара, дома № 10, 12, 16, 18, 24, 24/1, 28;
- Улица Логинова, дома № 13/1, 15, 15/1, 17;
- Улица Садовая, дома № 8, 8/1, 11, 12, 14, 14/1, 14/2, 16, 19, 21, 23, 25, 25/1, 27;
- Пр. Ломоносова, дома № 206, 214/1, 216, 219, 220, 222, 222/1, 222/1 стр.1;
- Пр. Троицкий, дом № 130.
С 16:30 до 22:00 отопление ограничат в домах № 105/2, 105/3 по улице Воскресенская.
До 17:00 ограничение коснется следующих адресов:
- Улица Первомайская, дома № 4, 6, 8, 8/1, 14;
- Улица Овощная, дом № 21;
- Улица Ф.Абрамова, дом № 5;
- Пр. Ленинградский, дом № 81.
- Электричество отключат до 17:00 по следующим адресам:
- Улица Первомайская, дома № 7/3, 7/4, 7/5, 17, 17/1, 19/1, 19/2, 19/3, 21, 21/1, 23, 25/1;
- Улица Октябрят, дома № 20, 22, 24, 26.
Воду отключат до 11:30 по следующим адресам:
- Улица Магистральная, дома № 42-45;
- Улица Локомотивная, дом № 53.
До 13:00 водоснабжение ограничат в домах №№ 8/1, 9, 9/1, 10/1 по улице Красина.
Из-за аварии воды до 12:00 не будет и в доме № 20 по улице Чкалова, домах № 21, 21/1 по улице Почтовой, доме №15 по улице Луговой.