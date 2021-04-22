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Четверг, 22 апреля, 2021
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В Архангельске отключили свет, воду и отопление по ряду адресов 22 апреля

Елена Лобанова
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В четверг, 22 апреля, некоторые жители Архангельска остались без света, воды или отопления. Список адресов предоставила пресс-служба мэрии. 

Сообщается, что отключения связаны с ремонтом на коммунальных сетях. Это необходимо для предотвращения аварийных ситуаций. 

До 17:00 отопление отключат по следующим адресам: 

  • Улица Карла Маркса, дом № 51; 
  • Пр. Сов. Космонавтов, дом № 115; 
  • Улица Суфтина, 1-й проезд, дома № 6, 6/1, 8, 12; 
  • Улица Шабалина, дома № 23, 23/1, 23/2, 25, 25/1, 27; 
  • Улица Красноармейская, дом № 21/1; 
  • Пр. Новгородский, дома № 4; 
  • Улица Урицкого, дома № 26, 32/1, 28. 

До 22:00 тепло отключат в следующих домах:  

  • Улица Гайдара, дома № 10, 12, 16, 18, 24, 24/1, 28; 
  • Улица Логинова, дома № 13/1, 15, 15/1, 17; 
  • Улица Садовая, дома № 8, 8/1, 11, 12, 14, 14/1, 14/2, 16, 19, 21, 23, 25, 25/1, 27; 
  • Пр. Ломоносова, дома № 206, 214/1, 216, 219, 220, 222, 222/1, 222/1 стр.1; 
  • Пр. Троицкий, дом № 130. 

С 16:30 до 22:00 отопление ограничат в домах № 105/2, 105/3 по улице Воскресенская. 

До 17:00 ограничение коснется следующих адресов: 

  • Улица Первомайская, дома № 4, 6, 8, 8/1, 14; 
  • Улица Овощная, дом № 21; 
  • Улица Ф.Абрамова, дом № 5; 
  • Пр. Ленинградский, дом № 81. 
  • Электричество отключат до 17:00 по следующим адресам: 
  • Улица Первомайская, дома № 7/3, 7/4, 7/5, 17, 17/1, 19/1, 19/2, 19/3, 21, 21/1, 23, 25/1; 
  • Улица Октябрят, дома № 20, 22, 24, 26. 

Воду отключат до 11:30 по следующим адресам: 

  • Улица Магистральная, дома № 42-45; 
  • Улица Локомотивная, дом № 53. 

До 13:00 водоснабжение ограничат в домах №№ 8/1, 9, 9/1, 10/1 по улице Красина.

Из-за аварии воды до 12:00 не будет и в доме № 20 по улице Чкалова, домах № 21, 21/1 по улице Почтовой, доме №15 по улице Луговой.

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