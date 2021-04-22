В Архангельске отключили свет, воду и отопление по ряду адресов 22 апреля

- Advertisement -

В четверг, 22 апреля, некоторые жители Архангельска остались без света, воды или отопления. Список адресов предоставила пресс-служба мэрии.

Сообщается, что отключения связаны с ремонтом на коммунальных сетях. Это необходимо для предотвращения аварийных ситуаций.

До 17:00 отопление отключат по следующим адресам:

Улица Карла Маркса, дом № 51;

Пр. Сов. Космонавтов, дом № 115;

Улица Суфтина, 1-й проезд, дома № 6, 6/1, 8, 12;

Улица Шабалина, дома № 23, 23/1, 23/2, 25, 25/1, 27;

Улица Красноармейская, дом № 21/1;

Пр. Новгородский, дома № 4;

Улица Урицкого, дома № 26, 32/1, 28.

До 22:00 тепло отключат в следующих домах:

Улица Гайдара, дома № 10, 12, 16, 18, 24, 24/1, 28;

Улица Логинова, дома № 13/1, 15, 15/1, 17;

Улица Садовая, дома № 8, 8/1, 11, 12, 14, 14/1, 14/2, 16, 19, 21, 23, 25, 25/1, 27;

Пр. Ломоносова, дома № 206, 214/1, 216, 219, 220, 222, 222/1, 222/1 стр.1;

Пр. Троицкий, дом № 130.

С 16:30 до 22:00 отопление ограничат в домах № 105/2, 105/3 по улице Воскресенская.

До 17:00 ограничение коснется следующих адресов:

Улица Первомайская, дома № 4, 6, 8, 8/1, 14;

Улица Овощная, дом № 21;

Улица Ф.Абрамова, дом № 5;

Пр. Ленинградский, дом № 81.

Электричество отключат до 17:00 по следующим адресам:

Улица Первомайская, дома № 7/3, 7/4, 7/5, 17, 17/1, 19/1, 19/2, 19/3, 21, 21/1, 23, 25/1;

Улица Октябрят, дома № 20, 22, 24, 26.

Воду отключат до 11:30 по следующим адресам:

Улица Магистральная, дома № 42-45;

Улица Локомотивная, дом № 53.

До 13:00 водоснабжение ограничат в домах №№ 8/1, 9, 9/1, 10/1 по улице Красина.

Из-за аварии воды до 12:00 не будет и в доме № 20 по улице Чкалова, домах № 21, 21/1 по улице Почтовой, доме №15 по улице Луговой.