В апреле в Рязанском перинатальном центре родились Ариэль и Христофор

В апреле в МФЦ Рязанского перинатального центра зарегистрировано 93 малыша: 49 мальчиков и 44 девочки. Об этом сообщается в группе медучреждения ВКонтакте.

Лидерами среди женских имен в апреле стали Варвара, София и Ева. Среди мужских имён чемпионство у Матвеев.

Второе место по популярности у женских имён: Виктория, Аделина, Мария, Дарья, Александра, Ксения, Кира. Вторыми по встречаемости в апреле стали мужские имена: Кирилл, Тимофей, Евгений, Лев, Вадим, Максим, Савелий, Михаил.

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Редкими именами девочек назвали: Тея, Ариэль, Элина, Эрика, Лия, Евангелина, Мила.

Редкие мальчишеские имена апреля: Эмиль, Христофор, Аким, Богдан, Ильян, Макар, Яков, Захар и Ефим.