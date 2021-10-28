В Амурской области пьяные мужчины избили беременную девушку-волонтёра переписи населения

В городе Шимановск Амурской области нетрезвые мужчины напали на беременную женщину-волонтёра, которая проводила переписку граждан. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, в воскресенье, 24 октября, волонтёр, обходя дома с целью переписи населения, зашла в квартиру, где находились несколько пьяных мужчин.

Хозяева начали толкать девушку в стену, хватать на одежду, после чего попытались спустить с лестницы. В результате побоев волонтёр получила травмы.

В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ, по которой грозит до 2 лет лишения свободы.