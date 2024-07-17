В Александро-Невском районе обнаружили опасное растение

В Александро-Невском районе обнаружили опасный сорняк — повилику. Это однолетнее травянистое вьющееся растение из группы облигатных паразитов, которое прикрепляется к овощам, ягодам и цветам. Сорняк опасен и для флоры, и для фауны, так как содержит ядовитые алкалоиды и может вызвать у травоядных животных отравление. Также повилика распространяет вирусные заболевания на другие растения. Сорняк считается трудновыводимым.

В связи с произрастанием сорняка в Александро-Невском районе ввели карантинный фитосанитарный режим. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Ограничения введены на территории земельных участков вблизи деревни Знаменка. Сообщается, что общая площадь с учетом буферной зоны составляет 682,95 га, в том числе площадь очага произрастания опасного растения – 128,85 га.

Сейчас в районе проводят мероприятия по уничтожению повилики. Для этого пропалывают сорняк с удалением, а после сжигают пораженные растения. Почву под очагом перекапывают, чтобы сорняк не появился вновь. Отмечается, что если проводят химическую обработку, то делается это только теми гербицидами, которые разрешены на территории РФ.

На зараженный участок накладывается карантинная фитосанитарная зона. Это значит, что за ее пределы нельзя вывозить и реализовывать зараженную повиликой подкарантинную продукцию. Под запретом выпас животных в этой зоне, а также заготовка сена и соломы.