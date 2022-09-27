В Александро-Невском районе из дома пенсионерки украли два велосипеда

В селе Бурминка Александро-Невского района у 70-летней местной жительницы из дома похитили два велосипеда. Кражу раскрыли сотрудники МО МВД Ряжский. Подробности сообщили в УМВД по Рязанской области.

Пенсионерка заявила в полицию о краже двух велосипедов из её дома. В конце лета женщина уезжала к родственникам в столицу, а дом стоял пустой. Односельчанин по телефону сообщил хозяйке, что одно окно в её доме повреждено. По приезду женщина обнаружила следы взлома и пропажу велосипедов.

После осмотра дома оперативники установили, что грабители залезли во двор через забор, взломали окно и забрали два велосипеда. Сельчане рассказали полицейским, что видели на улице молодого парня на похожем велосипеде.

18-летнего местного жители нашли. К краже оказался также причастен 21-летний житель села Бурминка, ранее судимый за кражу. Приятелей доставили в полицейский пункт.

Предварительно, злоумышленники стали наблюдать за пустым домом пенсионерки. Ночью они взломали окно и украли велосипеды. Старший из приятелей спрятал похищенное в хозпостройке на своём участке, а младший через два дня после похищения стал ездить на велосипеде.

Транспортные средства сотрудники полиции изъяли.

В отношении злоумышленников следственное подразделение МО МВД Ряжский возбудило уголовное дело по статье о краже. Санкция предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.