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Четверг, 26 мая, 2022

В Александро-Невском мотоциклист попал в ДТП, пострадали три человека

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Александр Ильин
Александр Ильин

В Александро-Невском мотоциклист попал в ДТП, пострадали три человека

В посёлке Александро-Невский 15-летний мотоциклист столкнулся с автомобилем Opel, пострадали три человека, сообщает ИД «Пресса».

ДТП случилось 25 мая на улице Комсомольской. Предварительно, водитель мотоцикла превысил скорость и въехал в легковушку, которая поворачивала к дому.

В результате аварии пострадали три человека: водитель, две девушки-пассажирки. Молодые люди ехали без защитных шлепов. Их госпитализировали в больницу с травмами.

Как сообщила Ряжская Госавтоинспекция, мотоциклист не имел права управления транспортным средством, которое также и не было зарегистрировано.

Фото: ИД «Пресса»

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