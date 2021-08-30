В Адыгейской республике победа в аукционах на поставку лекарств была куплена

В Адыгее за победу в аукционах на поставку лекарств были даны взятки должностным лицам. Победа стоила более 3‐х миллионов рублей, сообщает пресс-служба следкома по республике.

Деньги неоднократно передавала должностным лицам Майкопской городской клинической больницы, Красногвардейской центральной районной больницы и Адыгейского республиканского центра профилактики и борьбы со СПИДом местная предпринимательница.

За дачу взятки бывшей начальнице коммерческой организации дали 5 лет лишения свободы условно.