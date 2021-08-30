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Понедельник, 30 августа, 2021
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В Адыгейской республике победа в аукционах на поставку лекарств была куплена

Кристина Белова
В Адыгейской республике победа в аукционах на поставку лекарств была куплена

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В Адыгее за победу в аукционах на поставку лекарств были даны взятки должностным лицам. Победа стоила более 3‐х миллионов рублей, сообщает пресс-служба следкома по республике.

Деньги неоднократно передавала должностным лицам Майкопской городской клинической больницы, Красногвардейской центральной районной больницы и Адыгейского республиканского центра профилактики и борьбы со СПИДом местная предпринимательница.

За дачу взятки бывшей начальнице коммерческой организации дали 5 лет лишения свободы условно.

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